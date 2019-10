Vittoria Golinelli

Cappello grigio, occhiali da vista, scarpe blu sportive con suola bianca, maglia blu, pantaloni bianchi e zaino.

È l'identikit dell'uomo che il 20 luglio 2017 passava in zona corso di Porta Romana all'ora dell'aggressione dell'avvocato 59enne Paola Marioni accoltellata nel suo studio.

Lui, ripreso dalle telecamere di sorveglianza, potrebbe avere visto l'aggressore oppure fornire dettagli utili all'indagine. Ecco perché il pm Giovanni Polizzi, titolare dell'inchiesta condotta dalla squadra mobile, ha deciso di diffondere il video che lo inquadra intorno alle 18.45. Solo qualche minuto dopo è stato ripreso in lontananza dalle telecamere dello stabile di via Cassolo 6 mentre si allontana. «All'esito di tutte le attività - ha spiegato il capo della squadra mobile Marco Calì - e in accordo con la Procura abbiamo deciso di fare quest'ultimo tentativo». A due anni dall'inizio dell'indagine, infatti, non è stato trovato nessun elemento scientifico utile a individuare il responsabile. Anche l'arma usata per colpire la vittima, probabilmente un coltello, non è stata ritrovata. La donna, colpita a spalla, torace e addome, subito dopo l'aggressione aveva fornito un nome dai cui riscontri dai quali tuttavia non erano emerse piste consistenti.

La figura ripresa dalle telecamere, per gli inquirenti, non ha alcuna responsabilità nella vicenda. Gli investigatori lo stanno cercando perché è «sicuramente transitata nei pressi del luogo del fatto» e potrebbe avere visto o sentito qualcosa di utile per individuare i responsabili dell'aggressione. Chiunque riconoscesse l'uomo può contattare telefonicamente gli investigatori al numero 345.6106426, telefono in uso alla terza sezione della Squadra Mobile della Questura di Milano.

riproduzione riservata ®

Mercoledì 23 Ottobre 2019, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA