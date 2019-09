Vittoria Golinelli

Calci, pugni, botte e otto coltellate. Dopo le severe condanne del gennaio scorso, il 2 ottobre torna in aula davanti ai giudici della terza Corte d'Appello il caso dell'aggressione ai danni di Niccolò Bettarini. Il figlio 20enne della conduttrice tv Simona Ventura e dell'ex calciatore Stefano Bettarini era stato aggredito la sera del 1° luglio 2018 fuori dalla discoteca Old Fashion al Parco Sempione. Un pestaggio in piena regola, che si era concluso con il ragazzo all'ospedale, ferito da otto coltellate, di cui alcune gli avevano reciso i tendini di una mano.

Niccolò, sentito nel corso del processo abbreviato, aveva raccontato di aver voluto difendere un amico e di essersi ritrovato improvvisamente circondato da sconosciuti che lo volevano picchiare. Versione confermata davanti al gup Guido Salvini anche dagli amici che quella sera erano con lui e per l'amica che si era butta nella mischia per salvarlo. In primo grado, il processo si è concluso con una condanna a nove anni per Davide Caddeo, il 30enne accusato di aver sferrato i fendenti a Bettarini Jr. Pene più lievi, invece, per gli altri tre imputati: cinque anni e 6 mesi ad Alessandro Ferzoco, sei anni e 6 mesi ad Albano Jakej e 5 anni ad Andi Arapi. Per il giudice non è provato che fossero al corrente che Caddeo quella sera fosse armato di coltello.

Dopo la sentenza di primo grado, il 30enne ha ottenuto i domiciliari ma con l'obbligo di frequentare un centro di recupero per tossicodipendenti e una comunità dove lavora. Anche gli altri sono stati scarcerati ma uno di loro, Arapi, è tornato in carcere perché ha tentato di evadere dai domiciliari per fuggire in Albania. I quattro imputati, per il giudice, non sarebbero gli unici a aver preso parte ai tafferugli, ma ci sarebbero altre persone «gravemente sospettate di aver avuto un ruolo attivo» nella rissa che sarebbero riuscite a «sfuggire alle indagini».

riproduzione riservata ®

Mercoledì 11 Settembre 2019, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA