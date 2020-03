Vittoria Golinelli

C'è un terzo caso di coronavirus in Tribunale. Si tratta di un sostituto procuratore generale che nella notte tra mercoledì e giovedì ha avuto una crisi respiratoria ed è stato ricoverato in isolamento al Policlinico.

Il nuovo contagio, dopo i due magistrati che tra lunedì e martedì sono stati ricoverati al Sacco, ha fatto scattare ulteriori misure nel Palazzo di Giustizia. Il terzo piano occupato dalla Procura generale è stato isolato e sanificato. Tutto i giudici che non hanno udienze urgenti lavoreranno in smart working, mentre chi è stato vicino al magistrato è stato sosttoposto ai controlli. L'ultimo contagiato, infatti, a differenza dei primi due, per il tipo di lavoro svolto ha moltissimi contatti con i colleghi e gli avvocati. Anche per questo è stata chiusa un'aula di Corte d'Appello dove si era tenuta un'udienza nella quale molte persone si erano trovate a contatto con il magistrato. E il prefetto Renato Saccone, dopo aver concordato l'intervento con il ministero della Giustizia e aver parlato coi vertici degli uffici giudiziari, ha deciso di disporre una sanificazione di tutta la cittadella giudiziaria.

L'intervento, che durerà fino a domenica, riguarda tutte le aule, le cancellerie e gli uffici del Palazzo, che resterà chiuso il fine settimana. Garantiti in ogni caso i servizi minimi essenziali.

Intanto i medici dell'Ats stanno ricostruendo movimenti e frequentazioni del magistrato. Sono destinate quindi ad aumentare le persone in quarantena, dopo i 40 tra magistrati, avvocati e cancellieri già in isolamento volontario per il caso dei due giudici di inizio settimana. Il provvedimento era stato ritenuto insufficiente dall'Ordine degli avvocati, che chiede attraverso il presidente Vinicio Nardo il rinvio di tutte le udienze. Intanto gli avvocati della Camera penale di Milano hanno proclamato lo stato di agitazione e chiedono «l'immediata sospensione, quantomeno fino al 16 marzo di tutta l'attività giudiziaria non urgente».

Ultimo aggiornamento: Venerdì 6 Marzo 2020, 05:01

