C'è un mercato che a Milano non conosce crisi: quello della droga. E tra tutte le sostanze, la regina si conferma la cocaina. Sotto la Madonnina, infatti, si consuma tanta polvere bianca quanto a Parigi, anche se i milanesi sono praticamente un milione in meno rispetto ai parigini. Il dato emerge dai risultati del più esteso studio sul consumo di sostanze a livello mondiale, pubblicato sulla prestigiosa rivista scientifica Addiction. Più alte in classifica rispetto al capoluogo lombardo ci sono Zurigo, Anversa, Londra e Barcellona.

Lo studio, che riprende lo stesso metodo messo a punto dall'Istituto di ricerche farmacologiche Mario Negri già nel 2005, consiste nell'analisi delle tracce delle droghe contenute nelle urine raccolte dalla rete fognaria e nella successiva stima dei consumi nella popolazione. Dal 2011 al 2017 sono stati misurati i consumi di cocaina, amfetamina, metamfetamina ed ecstasy in 120 città di 37 Paesi tra Europa - Italia inclusa - Usa, Canada, Sud America e Australia, con più di 60 milioni di persone coinvolte. I risultati ottenuti evidenziano la presenza di sostanziali differenze di utilizzo delle varie droghe nei Paesi analizzati: la cocaina è la più consumata in Svizzera, Inghilterra, Belgio, Olanda, Spagna, Italia e in Sudamerica. La metamfetamina è prevalente in alcuni Paesi dell'Est Europa e ha consumi molto elevati e in crescita in Usa, Canada e soprattutto Australia. L'amfetamina invece è utilizzata prevalentemente in Belgio, Olanda, Germania e Finlandia.

Per l'Italia è stata presa come campione Milano: secondo lo studio, qui i consumi di cocaina sono rimasti stabili dal 2011 al 2015, ma sono cresciuti dal biennio 2016-2017. «A Milano la cocaina è risultata essere la sostanza più utilizzata tra quelle analizzate - spiega Sara Castiglioni, capo dell'Unità di biomarker ambientali del Dipartimento salute del Mario Negri - ci sono poi consumi minori di metamfetamina ed ecstasy e pressoché nulli di amfetamina».

