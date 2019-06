Vittoria Golinelli

Avrebbe dato il via libera alla vendita sottocosto di Palazzo Beretta, la sede della Ats, la ex Asl, in corso Italia.

A finire nel mirino della Corte dei conti è il viceministro all'Economia leghista Massimo Garavaglia. Quando era assessore regionale all'Economia, l'sponente del Carroccio avrebbe «assunto un ruolo propulsivo del procedimento contrattuale» relativo alla vendita da parte dell'azienda sanitaria milanese dell'edificio a pochi passi da piazza Missori, «pressando per la conclusione» delle trattative e «gestendo di fatto la regia dell'intera operazione scrivono i magistrati contabili - nonostante la posizione di conflitto d'interesse discendente dal cumulo dell'ufficio di consigliere nel cda di Cassa Depositi e Prestiti». Secondo la Corte dei conti Garavaglia era intervenuto nell'operazione «pur essendo privo della competenza per materia», dato che la competenza apparteneva all'assessore alla Salute».

Palazzo Beretta è stato venduto a fine dicembre 2014 per 25 milioni di euro dalla stessa Ats alla Cassa Depositi e Prestiti, che poi lo ha poi rivenduto alla società Beni Stabili per 38 milioni. Da qui il presunto danno erariale contestato dai pm sulla vendita per un ammontare compreso tra un minimo di due milioni e un massimo di 13. Dopo la stipula, però, Ats ha continuato a stare nell'immobile pagando l'affitto per un importo totale di più di sei milioni di euro.

I pm hanno notificato l'invito a dedurre anche al vicedirettore generale pro-tempore di Infrastrutture Lombarde spa Guido Bonomelli, al direttore generale pro-tempore dell'Asl Milano nonché all'epoca dei fatti direttore generale pro-tempore al Welfare della Regione Walter Bergamaschi e a Giacomo Locatelli, ex dg Asl Milano.

Sul caso era stata aperta anche un'indagine penale, che poi è stata archiviata. Il gip però nel provvedimento aveva sottolineato «l'evidenza di patologie contrattuali afferenti la complessiva diseconomicità dell'operazione negoziale e di successiva locazione dello stesso immobile da parte della medesima azienda sanitaria». E proprio da lì è partita l'indagine contabile.

