Avevano messo in piedi un sistema per riscuotere i crediti irreperibili - quelli non reclamati ad esempio perché i creditori sono deceduti nell'ambito di alcune procedure fallimentari. Il Nucleo di polizia economico finanziaria della guardia di fianaza ha eseguito sette arresti, tre in carcere e quattro ai domiciliari, e un obbligo di dimora nei confronti di otto persone, tra cui un ex cancelliere in pensione dal 2015, che faceva la talpa dentro il Tribunale.

L'accusa, nell'inchiesta coordinata dai pm Donata Costa e Nicola Rossato, è associazione per delinquere finalizzata ad una serie di reati fallimentari e alla truffa. Oltre all'ex cancelliere, arrestato, le misure hanno riguardato anche amministratori di diritto e di fatto di società italiane e lussemburghesi e alcuni professionisti, per fatti che vanno dal 2012 al 2018.

Nell'organizzare la truffa, gli indagati hanno «dimostrato una notevole capacità organizzativa ed intellettiva nell'inserirsi illecitamente nelle maglie del sistema normativo cogliendone le falle», ha spiegato il procuratore Francesco Greco. Tra i crediti riscossi, una prima tranche da oltre 876mila euro nell'ambito di una procedura fallimentare, seguita da altri 583mila euro riscossi il 21 dicembre 2016 nell'ambito di un'altra procedura e il 14 febbraio 2018 da ulteriori crediti per circa 238mila euro. In tutto la banda sarebbe riuscita a sottrarre quasi due milioni di euro destinati altrimenti a confluire nel Fug, il Fondo unico per la giustizia.

Il meccanismo era semplice. L'ex concelliere individuava i crediti giacenti riferibili a creditori irreperibili e li segnalava ai complici che, simulando la cessione a società a loro riconducibili, li reclamavano e li riscuotevano. Fondamentale il ruolo di una funzionaria comunale di Ome (Brescia), anche lei indagata, che certificava la cessione dei crediti con delle false scritture private retrodatate rispetto alla morte dei creditori. Tra gli arrestati, anche una professionista, una delle menti dell'associazione a delinquere, che aveva lavorato in passato anche per il Tribunale di Vicenza. Le Fiamme Gialle, infine, hanno sequestrato somme per 600mila euro, pari al profitto di una delle operazioni illecite al centro dell'inchiesta.

