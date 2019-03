«Visto che siamo un gruppo unito E Spalletti non si discute»

MILANO - «Sempre come nel derby. E Spalletti non si discute». Firmato Matteo Politano, decisivo con un assist e un rigore guadagnato nella stracittadina di domenica sera. E, come tutti all'Inter, dalla parte del tecnico toscano, altrettanto determinante nel 3-2 al Milan e «mai messo in discussione da nessuno di noi - ha sottolineato l'azzurro -. Il clima nello spogliatoio si è visto ieri (domenica, ndr): squadra forte, compatta e gruppo unito. E sono contento per la vittoria con i rossoneri, in un derby importante che ci ha rilanciato per la corsa verso la Champions».

Rispetto all'Eintracht un'autentica metamorfosi, «ma è tutto più semplice quando devi preparare partite come il derby. Dopo la vittoria, ci siamo detti fra noi che quest'Inter dev'essere sempre così: con questo spirito di gruppo e questa fame in campo». Anche perché «per il terzo posto ci sono ancora tante gare da giocare». Per la precisione 10, con altrettante chances pure per Icardi, «un giocatore importante per noi. Se sta bene, speriamo che Mauro torni - ha concluso Politano -. Adesso in attacco abbiamo solo Lautaro. Anche solo per dargli un cambio il suo rientro sarebbe importante».(A.Agn.)

