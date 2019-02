VISTA CHAMPIONS

Luca Uccello

MILANO - Operazione sorpasso, poi la missione Champions. L'Inter è lì, a soli quattro punti e con un caso Icardi sempre aperto da risolvere. Quattro punti non sono tanti e il calendario di oggi può aiutare il Milan. Tre partite facili, abbordabili (almeno sulla carta) sicuramente da nove punti prima del derby.

Da domani sera alla notte del 17 marzo, all'Inter da battere. Una rivincita che il Diavolo si vuole prendere. Empoli e Sassuolo a san Siro, in successione, poi Chievo in trasferta: tre squadre che lottano per obiettivi diversi dai rossoneri. Tre squadre diverse da quelle che affrontano l'Inter: Fiorentina, Cagliari e Spal. Un calendario un pò più difficile a cominciare dalla squadra di Pioli in cerca d'Europa. L'obiettivo è arrivare al derby lì, vicini, vicini e poi tentare il sorpasso.

Ora tutto sembra più facile con Pum pum pum Piatek: «È stata una cosa spontanea. Nel mio debutto con il Genoa ho segnato una doppietta. Dopo il primo sono scivolato sulle ginocchia come ho sempre fatto e nel secondo ho incrociato le braccia in quel modo. Ai tifosi è piaciuta, anche perché ho continuato a segnare». Poi ancora il pensiero del bomber polacco del Diavolo: «Il coro dei tifosi per me? Sensazione fantastica, sorpreso dall'accoglienza». Ma non c'è solo l'Inter nella testa di Piatek e dei suoi compagni. «Siamo una squadra giovane, creativa e tecnicamente avanzata. Dobbiamo sfruttare il momento a nostro vantaggio, vogliamo giocare la Champions League e andare il più lontano possibile in Coppa Italia».

Intanto domani sera Gattuso deve pensare a vincere una partita facile solo sulla carta contro la bestia nera Iachini che a San Siro si è divertito spesso. Tre punti da prendere senza Suso in campo. Lo spagnolo è squalificato e non ci sarà. Il tecnico rossonero sta pensando a un ritorno al passato con due attaccanti, con Patrick Cutrone al fianco di Piatek. Possibile o no sarebbe chiaramente una bocciatura per Castillejo che a fine stagione farà ritorno con molta probabilità al Villareal. Ma la possibilità di vedere in campo i due attaccanti insieme non è ancora altissima, molto dipenderà dalle sensazioni di Rino

