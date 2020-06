Virus, superato il tetto nel mondo I morti sono 500mila. Allarme Usa

Simone Pierini

Nel mondo sono stati superati i dieci milioni di contagi. Una progressione che nelle ultime settimane ha subito un'accelerata preoccupante. Si è infatti passati da nove a dieci milioni di diagnosi Covid nel giro di sei giorni, una forbice di tempi che si è dimezzata se rapportato ai dodici giorni impiegati per passare dai quattro a cinque milioni. Secondo i dati della Johns Hopkins University ad oggi la pandemia ha provocato 500mila decessi.

I PAESI PIÙ COLPITI Stati Uniti, Brasile, Russia e India. Sono questi i quattro Paesi più colpiti. E il contagio appare ancora in crescita. Negli Usa sono stati superati i 2,5 milioni di casi e negli ultimi giorni l'impennata è stata vertiginosa con oltre 40mila contagi quotidiani. E non scherza nemmeno il Brasile che ha registrato un aumento di altri 38mila positivi e oltre mille morti in ventiquattro ore con il totale di oltre 1,3 milioni di casi e 57mila vittime. C'è poi il caso della Russia che ha superato i 633mila infezioni e i novemila morti. Segue l'India, quarto Paese più colpito al mondo, con quasi 20mila nuovi casi al giorno e un numero di contagi totali superiore ai 530mila con più di 16mila decessi. Infine in Cina nuovo allarme nella contea di Anxin, a circa 150 chilometri da Pechino, dove è stato imposto il lockdown per 500mila persone.

IL CONTAGIO IN ITALIA Sono altri 174 i casi positivi nel nostro Paese con il numero dei decessi tornato a salire a quota 22 dopo il dato più basso registrato sabato con 8 morti. In cima al contagio c'è sempre la Lombardia con 97 casi registrati ieri. Otto le regioni ferme a contagio zero.

APERTURE FRONTIERE Con l'Europa che migliora e il resto del mondo in piena pandemia l'Ue non ha ancora trovato un'intesa sulla lista dei «paesi sicuri» ai quali riaprire le frontiere dal 1 luglio. Dopo giorni di colloqui, venerdì gli inviati Ue hanno concordato su una lista 14 Paesi, a cui si aggiunge la Cina, che escludeva gli Stati Uniti. Ma alcuni, riferiscono le fonti, vogliono limitare la riapertura ai soli Paesi nei quali la situazione epidemiologica è «come o migliore» di quella all'interno dell'Ue.

Lunedì 29 Giugno 2020

