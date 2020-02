VIRUS SENZA FRONTIERE

Simona Romanò

Ingorghi da piazzale Cadorna, bus deviati, mezzi bloccati in coda. Lunedì nero per mezzi pubblici e traffico a causa di due incidenti che hanno coinvolto due tram.

Il primo, che ha mandato in tilt la circolazione del centro, è stato un tamponamento fra un tram della linea 3 e un'auto, poco prima delle 8, in via Torino, all'altezza di piazza San Giorgio, pochi passi dal Duomo. Sono rimasti lievemente feriti, poi soccorsi dal 118, i due passeggeri a bordo dell'automobile, una mamma di 43 anni e il figlio di 10. Nessun viaggiatore del mezzo è rimasto contuso. Secondo una prima ricostruzione, la donna avrebbe perso il controllo dell'auto, che sarebbe slittata sul lastricato e sulle rotaie, forse a causa della pioggerellina, andando a sbattere contro il mezzo dell'Atm e sfasciando il fianco della vettura.

I vigili, intervenuti per i rilievi, hanno dovuto bloccare, proprio all'ora di punta, il traffico e i tram, con inevitabili conseguenze in tutto il centro. Deviate fino alle 10.30 le linee 2, 3 e 14. Quest'ultima, in particolare, ha accumulato forti ritardi: tanto da scatenare la rabbia dei viaggiatori.

Il secondo incidente sui binari è avvenuto in corso Colombo angolo viale Coni Zugna: poco dopo le 10 un tram della linea 2 è uscito in parte dai binari. Nessun ferito, ma la circolazione è stata interrotta anche in questo caso a lungo, finché i tecnici di Atm sono intervenuti per rimuovere il mezzo. «Dai primi rilievi risulta che c'era un corpo estraneo sui binari», ha precisato l'azienda. Così un carrello della vettura è uscito dalle rotaie.

Ultimo aggiornamento: Martedì 11 Febbraio 2020, 05:01

