Virus, scendono ricoveri e decessi

I nuovi casi di positività al coronavirus in Lombardia sono 1.040 (di cui 56 debolmente positivi) a fronte come sempre di un numero di ridotto di tamponi, visto il weekend. Sono infatti 18.754 i test eseguiti (di cui 15.056 molecolari e 3.698 antigenici) per un rapporto del 5,5%.

Scendono i decessi, 35, così come le persone in terapia intensiva: 14 in meno di domenica, per un totale di 708. Giù anche le terapie normali, dove i ricoverati sono 4.623, 93 in meno. Nelle province i nuovi casi sono così suddivisi Milano 406 di cui 154 a Milano città; Bergamo 127; Brescia 113; Como 23; Cremona 13; Lecco 40; Lodi 4; Mantova 61; Monza e Brianza 131; Pavia 44; Sondrio 31; Varese. Intanto, si sono aperte ieri iscrizioni alla vaccinazione per la fascia 65-69 anni in Lombardia. Anche Attilio Fontana si è iscritto.

Ultimo aggiornamento: Martedì 20 Aprile 2021, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA