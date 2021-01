Virus, salgono i positivi

A fronte di 28.462 tamponi effettuati in Lombardia sono 2.952 i nuovi positivi (10,3%). I guariti/dimessi sono 2.486. I ricoverati in terapia intensiva sono 471 (-4) e i ricoverati non in terapia intensiva 3.424 (+80). I decessi sono 92 su un totale totale complessivo di 25.498 (+92). Lo rende noto Regione Lombardia. I nuovi casi per provincia: Milano: 727 di cui 310 a Milano città; Bergamo: 136; Brescia: 681; Como: 159; Cremona: 115; Lecco: 88; Lodi: 89; Mantova: 274; Monza e Brianza: 175; Pavia: 291; Sondrio: 77; Varese: 95.

Ieri la Lombardia ha totalizzato il 17,8% dei vaccinati su 109.845 dosi consegnate (contro il 61% del Lazio e il 65% della Toscana). Intanto, altri casi di forniture fallate per le siringhe dei vaccini anti Covid. Dopo il San Matteo di Pavia, con la prima fornitura di vaccini dello scorso 30 dicembre in Lombardia sarebbero arrivate 46mila siringhe inadatte. Lo ha riferito il Corriere della Sera spiegando che si tratta di siringhe da 5 ml troppo grandi per un totale di 11.060 e di circa 35 mila da 3 ml per la diluizione ma senza le adeguate tacche e comunque inatatte a somministrare il vaccino.



Ultimo aggiornamento: Giovedì 7 Gennaio 2021, 05:01

