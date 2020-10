Virus, salgono contagi e tamponi: 324 casi

Impennata di tamponi e di positivi. Con 24.691 tamponi effettuati è di 324 il numero casi in Lombardia. Sono 35 i ricoverati in terapia intensiva, uno più di ieri, mentre 298 i pazienti negli altri reparti (-8), mentre sono cinque i deceduti, il che porta il totale complessivo a 16.960. A Milano provincia sono 168 i nuovi casi positivi al coronavirus di cui 110 in città. Nessuna provincia ha registrato zero contagi, ma sono tutte molto distanti dai numeri del capoluogo. Varese con 39 nuovi casi, seguita da Brescia con 25, Monza e Brianza con 22 e Pavia con 20. Sono invece 18 i nuovi positivi individuati in provincia di Bergamo, mentre sono 9 a Como, 8 a Lodi, 5 a Mantova e solo uno a Cremona, Lecco e Sondrio.

Intanto, il Codacons chiede al sindaco Giuseppe Sala di reintrodurre, con i mesi freddi, l'obbligo di mascherina anche all'aperto. «Una proposta di civiltà e di rispetto», dice il presidente dell'associazione lombarda Marco Donzelli. «L'impegno che tanti milanesi stanno mettendo è veramente commovente, serve però che anche il Comune intervenga, reintroducendo tale obbligo».

Ultimo aggiornamento: Venerdì 2 Ottobre 2020, 05:01

