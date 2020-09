Virus, la lenta risalita dei ricoveri

Con 17.082 tamponi effettuati è di 237 il numero dei nuovi casi positivi ieri al coronavirus in Lombardia, di questi 37 debolmente positivi e 10 a seguito di test sierologico. Sale a 22 il numero di persone in terapia intensiva (una più di martedì) mentre a 220 quello dei ricoverati negli altri reparti (+8). Sono stati due i decessi, il che porta il totale complessivo a 16.869. Per quanto riguarda le Province, 89 cosa si sono verificati a Milano ( di cui 57 a Milano città), 28 a Brescia, 25 a Bergamo, 24 a Monza, 14 a Varese, 11 a Como, Lecco e Pavia, 9 a Cremona, 5 a Mantova, uno a Lodi e nessuno a Sondrio. Il rapporto tra il numero dei nuovi tamponi e i positivi riscontrati è pari all'1,38%.

A preoccupare è l'aumento costante dei ricoveri, sia in terapia intensiva, anche se solo di un caso, sia per i meno gravi.

Intanto, l'infettivologo dell'ospedale Sacco Massimo Galli, in merito alla riapertura delle scuole ha sottolineato che le aule «vanno arieggiate almeno 5 minuti ogni ora o al massimo due». Lo ha ribadito a L'aria che tira su La7. «Con il solo distanziamento non si va da nessuna parte e tocca per forza mettere presidi di valutazione sanitaria nelle scuole».

