Virus, in Lombardia ricoveri in calo

Ci sono sì meno ricoverati in terapia intensiva e più dimessi, ma ci sono ancora tanti morti. Come sempre luci e ombre sui dati lombardi del coronavirus, soprattutto per il fatto che il numero del tamponi effettuati non è mai uguale e quindi manca una certezza. Secondo il consueto report comunicato ieri da Danilo Cereda dell'Unità di crisi della Regione calano i ricoveri in terapia intensiva in Lombardia, 1074, 48 meno di martedì. Aumentano i morti: 235 (11.337). I positivi sono 62.153, 827 più di ieri, su 7098 tamponi effettuati. I ricoverati sono 12.043, 34 meno, i dimessi 37.659, 674 più di martedì.

«I dati sono in costante calo rispetto a tutte le province lombarde», dice Cereda. L'unica provincia in controtendenza è Milano: 325 positivi in più al covid-19 per un totale di 14.675 contagiati. Lo stesso dicasi per Milano, che sale di 144 nuovi casi. Il capoluogo è un'eccezione: anche Brescia, di solito in linea con Milano, scende a +94 casi. Bergamo continua nel trend virtuoso con soli 46 nuovi casi. A Varese sono +71, a Pavia +70, a Cremona +30 e a Sondrio +10. Monza ne conta +57 in più.

