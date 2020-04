Virus in Lombardia, numeri stabili

Sale a quota 53.414, +1.089 rispetto a ieri, il numero dei positivi a covid-19 in Lombardia. Lo ha detto l'assessore lombardo al Welfare, Giulio Gallera. L'assessore ha giustificato l'aumento rispetto al giorno prima con il numero di tamponi effettuati, 8.226 contro circa 4.300, quasi il doppio. Si tratta, dunque, ha spiegato Gallera, di «dati positivi». Diminuisce anche il numero di ricoverati che sono 11.719, -114 rispetto al giorno prima e cresce il numero dei dimessi: a oggi se ne contano 15.147, +649 (erano 635 il giorno prima). Nelle terapie intensive si attesta a 1.257 il numero di pazienti ricoverati, -48 in un giorno. «Le terapie intensive - ha sottolineato Gallera - hanno una riduzione di pressione crescente, è un dato estremamente positivo». Sono dati sostanzialmente stabili nelle province. Milano vede salire di 252 i contagiati, arrivati a 12039, che scendono a 4824 considerando solo la città, dove sono 80 i nuovi casi. Sembrano aumentare i contagi a Brescia, con 315 nuovi positivi, ma «non è una nuova avanzata» ha chiarito Gallera spiegando che in città è stato aperto un nuovo laboratorio e sono stati fatti più tamponi. (P.Pas.)

