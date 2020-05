Virus giù, Regione a porte socchiuse

Giovanni Migone

Il verdetto sulle aperture agli spostamenti extra-regionali dalla Lombardia si fa attendere.

Quello che sembrava dover essere il vertice decisivo tra il ministro per gli Affari Regionali Francesco Boccia e il governatore Attilio Fontana, ha invece partorito un nuovo rinvio.

IL FACCIA A FACCIA «Un incontro utile e positivo. In termini generali - spiegano il ministro e il governatore in una nota congiunta - si è ritenuto opportuno attendere quantomeno il flusso dei dati fino a giovedì per effettuare valutazioni più circostanziate». Traduzione, aspettiamo e vediamo come va domani. La deadline del 3 giugno intanto si avvicina e ancora non si scioglie la riserva sul destino dei lombardi che vorrebbero espatriare dalla propria regione, magari per raggiungere le seconde case al mare o in montagna. Il ministro Boccia è arrivato ieri in tarda mattinata nel capoluogo lombardo anche per accompagnare un contingente di 98 infermieri volontari della task force della Protezione Civile, che sono destinati anche a Emilia Romagna, Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta. «Ci siamo confrontati in termini di carattere generale, sulla situazione della Lombardia e dell'intero Paese - si legge ancora nella nota - e abbiamo condiviso quanto sia importante non abbassare la guardia. Gli sforzi compiuti dai lombardi e dagli italiani sono stati grandi e non possono essere vanificati». Già, perché l'emergenza è tutt'altro che rientrata e a ricordarlo ci pensa il consueto bollettino serale, anche se i dati continuano ad essere incoraggianti.

I NUMERI DI IERI Anche le cifre di ieri parlano di appena 22 morti (erano 34 lunedì, in totale 15.896) e quindi di una tendenza positiva. Dalla Regione sottolineano che scende ancora il rapporto tra nuovi positivi (159 ieri, totale 87.417) e il numero di tamponi effettuati, che ieri sono stati 9.176, che è 1,7%. Prosegue la curva discendente dei ricoveri, sia in terapia intensiva (-13) che dei pazienti meno gravi (-99). A Milano città 14 nuovi casi.

