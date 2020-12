Virus, giù contagi (e tamponi) ma aumentano i decessi: 144

Sono 2335 i nuovi positivi al Covid in Lombardia, dove sono stati fatti 25.523 tamponi, con un rapporto del 9,1%. Quindi meno casi ma anche meno tamponi, visto che sabato erano stati 29.153. I contagiati si concentrano soprattutto nel Milanese, dove si registra il più elevato numero di positivi, 851. Le vittime tornano a salire: sono 144, mentre sabato erano 85. Continuano a diminuire i ricoverati in terapia intensiva (-3) e nei reparti (-130). I guariti o dimessi sono 908. A Milano i nuovi casi sono 851, di cui 296 in città. Sono 325 a Brescia, 153 a Mantova, 122 a Monza e in Brianza E poi a Bergamo 104, Como 99, Cremona 59, Lecco 118, Lodi 72, Pavia 207, Sondrio 79 e Varese 73.

Cautela e attenzione alta. È questo il monito del presidente della Lombardia Attilio Fontana che ieri è intervenuto su Facebook sul primo giorno in zona gialla. «Dobbiamo ricordare che meno sono le restrizioni più deve essere alta l'attenzione quotidiana, in ogni singolo momento»: ha ricordato il governatore. «I risultati contro il virus sono stati raggiunti grazie ai sacrifici e alla responsabilità dei lombardi, ai quali va ancora una volta il mio più grande ringraziamento. Questa è la strada su cui dobbiamo continuare», ha aggiunto.



Ultimo aggiornamento: Lunedì 14 Dicembre 2020, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA