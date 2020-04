Virus, Fontana: «Due mesi terrificanti»

Greta Posca

Due mesi fa per la Lombardia è iniziato l'incubo. Ora si vede una luce in fondo al tunnel, ma la strada è ancora lunga e l'economia preme.

Il presidente Attilio Fontana ricorda come tutto partì: una telefonata nel cuore della notte del 20 febbraio. «Era l'assessore Gallera che mi avvisava di una persona positiva al coronavirus», rammenta. E inizia «un'avventura terrificante». «Ho pensato subito che fosse una cosa grave, ma non così», racconta. «In questi due mesi il tempo è volato perché ci sono stati miliardi di cose da fare, ma hanno pesato come cinque anni. Ho sofferto anche fisicamente quando rischiavamo di finire i posti in terapia intensiva, di non riuscire a curare tutti. E riesco solo a immaginare quanto di più l'abbia vissuta chi è stato toccato, ha avuto un lutto». Adesso però bisogna prendere altre decisioni altrettanto importanti, quelle economiche perché la chiusura è costata molto. «Ora dobbiamo riuscire a coordinare la ripresa e la sicurezza, perché se dovesse ripartire il contagio ci sarebbero conseguenze più gravi». E poi la difesa dell'ospedale in Fiera pensato per 200 pazienti ma che ne ospita una decina. «Spero che rimanga più vuoto di oggi, ma magari viene utile» se ci dovesse essere una seconda ondata o un'altra emergenza». Infine Fontana accusa governo e opposizioni di mettere nel mirino la Lombardia: «Vogliono commissariarci e ci attaccano», ha detto. Sottolineando che anche il Lazio ha fatto una delibera simile alla Lombardia in materia di residenze anziani, ma alla regione «non è stata fatta alcuna contestazione». Subito smentita dagli interessati: «Nessuna promiscuità tra positivi e negativi in Lazio».

E proprio le rsa sono al centro delle inchieste che coinvolgono la Lombardia. Per la morte di centinaia di anziani sono sotto la lente della Procura di Milano 15 residenze, a partire dal Trivulzio. Da oggi la Procura comincia le audizioni dei primi testimoni, medici, infermieri e operatori, che dovranno raccontare se davvero dentro al Pat si sia diffuso per il mancato uso di mascherine e per l'utilizzo dello stesso personale per reparti diversi. E ancora l'acquisizione di nuove carte. L'attenzione dei pm milanesi, guidati dall'aggiunto Tiziana Siciliano, è puntata sia sul Trivulzio (i morti crescono di 5-8 al giorno e tra poco toccheranno i 200 su circa 1200 tra ospiti e pazienti) sia nelle altre strutture tra cui il Don Gnocchi. Anche nelle altre residenze gli investigatori dovranno andare a raccogliere carte, bozze, messaggi.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 20 Aprile 2020, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA