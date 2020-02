Virus, Esercito nella zona rossa

Salvatore Garzillo

Se fosse davvero un film, saremmo poco prima della fine del primo tempo. Al punto in cui sulle stradine di campagna che fino a qualche giorno prima erano percorse dai trattori arrivano i mezzi dei militari. Ma non è un film e anzi, a sentire quello che dice il governatore Fontana (è poco più di una normale influenza), non ci sarà un secondo tempo pieno di colpi di scena.

Nel dubbio, però, la zona rossa diventa sempre più inaccessibile in entrata e in uscita. Nelle scorse ore attorno alla cerchia dei dieci paesi del Lodigiano che formano il focolaio del Coronavirus sono stati disposti ben 35 checkpoint con l'arrivo dell'Esercito a presidiare. Ai soldati si aggiungono almeno 142 carabinieri in più rispetto a quelli già in servizio in zona, un dispositivo imponente che ha l'obiettivo di fermare l'emorragia di fuggitivi del Corona. Nei giorni scorsi diversi abitanti di Codogno e comuni vicini sono riusciti a sottrarsi ai controlli e hanno superato le maglie non ancora strette dei varchi, diventando un potenziale pericolo per tutte le persone incontrare lungo il tragitto. Gli episodi hanno reso necessario alzare il livello di guardia anche attraverso la cinturazione completa dei paesi tra cui Codogno, Casalpusterlengo e Castiglione d'Adda.

«Non siamo in stato di guerra, ma in una fase preventiva per evitare ulteriori contagi», ha precisato il prefetto di Lodi, Marcello Cardona, durante il sopralluogo tra i checkpoint. A questo punto il problema non riguarda solo i cittadini che vogliono allontanarsi ma anche amici, parenti, curiosi e professionisti dell'informazione che vogliono entrare. Ognuno per un motivo che ritiene valido, come un 60enne che aveva l'auto piena di mascherine che voleva distribuire ai propri familiari.

E poi ci sono i mungitori. Una categoria protetta di cui si sta occupando la Coldiretti, che ieri si è attivata affinché i lavoratori autorizzati non vengano fermati e respinti ai posti di controllo. Nella fascia di quarantena - spiega Coldiretti - vivono oltre centomila fra mucche e maiali e la limitazione della circolazione di merci e persone nonché le misure di prevenzione impediscono una adeguata assistenza nelle stalle mentre nei campi pesano i vincoli agli spostamenti degli operai trattoristi dalle proprie abitazioni al posto di lavoro, in vista delle semine. Se solo fosse un film si potrebbe anche sorridere.

Mercoledì 26 Febbraio 2020

