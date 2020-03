Virus, anziani da proteggere

Simona Romanò

Parola d'ordine: sostenere gli anziani. Tutti gli over 65, che sono stati invitati dalla Regione a stare il più possibile fra le mura domestiche nelle prossime settimane, perché sono l'anello più fragile della catena, sono l'obiettivo principale degli aiuti del Comune. L'appello alla semi clausura coinvolge, a Milano, 316.656 cittadini, fra uomini e donne, di cui 107.047 (dato dello scorso luglio) over 80. Come possono organizzarsi per la spesa, piuttosto che per sbrigare le altre piccole incombenze fuori casa?

Palazzo Marino predispone un piano di aiuto che si attiva da lunedì con una nuova sezione dello 020202 dedicata proprio agli anziani che potranno conoscere tutti i servizi a domicilio a loro destinati. Coloro che già sono volti noti ai servizi sociali non vedranno nessun cambiamento, mentre tutti gli altri - a prescindere dal reddito - potranno ricevere i generi alimentari direttamente a casa, attraverso un accordo con Coop: pagheranno tutto ciò che acquistano, ma senza costi aggiuntivi e di spedizione. Le farmacie Lloyds faranno altrettanto con i farmaci. Si potranno ordinare, sempre a pagamento, anche pasti caldi. «Di fronte a questa situazione di emergenza vogliamo far sapere ai nostri anziani che il Comune non li lascia soli», promette l'assessore alle Politiche sociali Gabriele Rabaiotti. «Abbiamo anche mobilitato i custodi sociali, gli operatori di WeMi e quelli del terzo settore prosegue - perché contattino le persone più fragili».

Sono numerose anche le iniziative a carattere volontario. Come quella dell'assessore alla Cultura del Municipio 3 Luca Costamagna che, via social, ha lanciato la campagna di Buon vicinato con una locandina da attaccare ai portoni dei caseggiati di tutta Milano: «Individuare gli anziani e sostenerli è un dovere - spiega - Nel condominio dove abitiamo c'è forse qualcuno che ha la famiglia lontana, magari ha paura del virus e ha bisogno di una mano». Anche una parola buona fa piacere.

