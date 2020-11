Virus, 9291 casi. Sale la curva dei morti: 187

Dopo la flessione di mercoledì, tornano a salire i contagi in Lombardia: i nuovi positivi sono infatti 9.291 con 42.933 tamponi effettuati e il rapporto è risalito al 21,6%, mentre ieri era al 15.5%. Salgono anche i decessi che sono 187 per un totale complessivo di 18.910 morti dall'inizio della pandemia. I guariti/dimessi sono 8.229. Ci sono 18 nuovi ricoveri in terapia intensiva (782 in totale) e 140 negli altri reparti (7.047). Le province più colpite sono quelle di Milano con 4.066 nuovi casi, di cui 1.375 a Milano città, Varese (1.160), Monza e Brianza (1028) e Como (762).

Intanto, il presidente della Regione Attilio Fontana assicura che il vaccino antinfluenzale si farà. «Le fasce protette verranno tutte vaccinate». Così il governatore ha risposto a distanza a Walter Ricciardi, consulente del ministro della Salute, che l'altro giorno aveva parlato di «ritardi» della Lombardia nell'acquisto dei vaccini («non bastano neanche per le fasce vulnerabili»). Fontana ha detto che «è una polemica fuori luogo, ne parleremo dopo la campagna vaccinale» e che «noi abbiamo acquistato l'80% in più di vaccini rispetto a un anno fa con 800mila dosi già distribuite».



Ultimo aggiornamento: Venerdì 13 Novembre 2020, 05:01

