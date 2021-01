Virus, 2293 casi con boom tamponi

Casi raddoppiati ma con un boom di tamponi. Con 44.809 tamponi effettuati sono 2.293 i nuovi positivi in Lombardia con il tasso di positività invariato al 5,1%. Diminuiscono i ricoverati in terapia intensiva (-15) mentre aumentano negli altri reparti (+43). I decessi sono 62, i guariti/dimessi 2.161. In provincia di Milano ci sono 489 nuovi casi, di cui 228 a Milano città. Sono 474 i contagi registrati a Brescia, 237 a Monza, 233 a Varese. In provincia di Mantova si contano 164 casi, a Como 177, a Pavia 115. Sotto i cento casi: a Bergamo sono 79, a Cremona 78, a Lecco 70, a Lodi 58, a Sondrio 52.

Sul fronte vaccini anti Covid martedì nelle strutture sanitarie della Lombardia, sono state effettuate 10.550 vaccinazioni anti covid. Il dato complessivo sale quindi a 245.100 somministrazioni dall'inizio della campagna.

