Virus, 2023 casi e 19 morti In città i positivi sono 515

Sempre in crescita i numeri della pandemia in Lombardia: ieri 2.023 positivi. Dato pesante alleggerito da quello dei tamponi effettuati, salito anch'esso nelle ultime 24 ore: sono infatti 21.726, cifra che porta il rapporto contagi/test al 9,31% (lunedì, con 14.577 tamponi, era all'11,5%). Anche i decessi aumentano, con 19 nuove vittime, per un totale di 17.103. Sul fronte dei ricoveri si registra un aumento sia nelle terapie intensive che fuori da esse: 10 nuovi pazienti sono infatti in rianimazione (per un totale dei 123), mentre sono 132 le persone che da ieri sono in altri reparti (totale a 1.268). La situazione più critica resta Milano: il capoluogo torna infatti a superare i mille casi in 24 ore, con 1.054 casi in provincia (515 in città). Dietro al territorio milanese, seguono Varese (245 nuovi casi), Monza e Brianza (123) e Brescia (101).

Intanto, nelle scuole milanesi e della provincia dal 12 al 18 ottobre sono positivi 229 alunni e 20 operatori, ovvero 249 persone. Lo comunica Ats Milano. La Regione annuncia la sperimentazione «dei tamponi antigenici rapidi il cui esito si ottiene in circa 15 minuti» a Milano, Brianza e Varese. In città la sperimentazione riguarderà 14 istituti scolastici. (G.Mig.)

riproduzione riservata ®

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 21 Ottobre 2020, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA