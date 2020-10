Violenze sessuali, maltrattamenti in famiglia, stalking, pedo-pornografia, riduzione in schiavitù e bullismo. Sono i reati trattati dal Nucleo tutela donne e minori della polizia locale che nell'ultimo anno ha seguito 345 casi, di cui il 62 per cento composto da donne e il 38 da minori.

Casi che rientrano nel cosiddetto Codice Rosso, la legge entrata in vigore nel settembre 2019. La squadra dei vigili, formata da 12 poliziotte e 9 agenti, ha diffuso ieri i suoi dati: 8 arrestati, 21 misure cautelari e 37 collocamenti in strutture protette. Nell'80 per cento delle volte l'orco è un conoscente o un familiare. Come accaduto a una 14enne che durante il lockdown ha detto alla polizia di essere stata molestata da un amico della madre incaricato di andare a prenderla a scuola.

Venerdì 2 Ottobre 2020

