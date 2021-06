VIOLENZE IN CELLA

Un detenuto sulla sedia a rotelle preso a manganellate. Ma fanno rabbrividire anche le frasi contenute in alcune chat degli agenti penitenziari del carcere di Santa Maria Capua Vetere, nel Casertano: «li abbattiamo come vitelli», «domate il bestiame», «quattro ore di inferno per loro», «non si è salvato nessuno».

Era il 6 aprile 2020. Anche nel penitenziario campano esplose la rivolta dei detenuti per la questione Covid. E le violenze presunte, da una parte e dall'altra. Più di un anno dopo, la Procura sammaritana ha emesso 52 ordinaze di custodia cautelare per altrettanti poliziotti carcerari. Pesanti le accuse: pestaggi, perquisizioni con azioni violente, falsificazione degli atti relativi al ritrovamento di spranghe di ferro, olio e liquidi bollenti nelle celle.

Sarebbe partito tutto dalla denuncia depositata dal Garante dei detenuti Samuele Ciambriello, che indicava gli audio (messi anche su Facebook) tra parenti e detenuti in cui questi ultimi affermavano: «Ci hanno ucciso di mazzate». Poi i riscontri dei carabinieri, con video e foto alterate. Ma va considerato pure il rapporto del Comandante degli agenti Pasquale Colucci, nel quale viene descritta la situazione della rivolta carceraria «con i detenuti liberi e armati, che minacciavano chiunque».

Numerose le reazioni politiche con Giorgia Meloni (FdI) e Clemente Mastella che dichiarano «fiducia nella polizia penitenziaria». Salvini: «Chi sbaglia paga anche e soprattutto in divisa, ma al Paese non servono le retate». (M.Fab.)

Ultimo aggiornamento: Martedì 29 Giugno 2021, 05:01

