Violentatore con mannaia resta in cella

Salvatore Garzillo

La fedina penale lo descrive meglio di un ritratto a olio. Arresti per droga, per maltrattamenti nei confronti dei genitori, per porto d'armi, compongono il curriculum criminale di C.S.M., il 24enne che sabato mattina è stato arrestato dalla polizia per violenza sessuale dopo aver palpeggiato una 17enne su un tram che percorreva viale Zara.

Molestarla non gli è bastato: quando la ragazza si è divincolata ed è scesa dal mezzo, lui l'ha inseguita impugnando una mannaia che aveva nascosto nella cintola dei pantaloni. La studentessa è stata salvata dall'intervento di un'altra passeggera che non ha voltato lo sguardo dall'altra parte e che ha chiamato il 112 segnalando l'aggressione in corso. Gli agenti sono poi riusciti a bloccare il 24enne a poca distanza mentre si aggirava ancora in strada con la grossa lama. Ieri il suo arresto è stato convalidato, al momento è rinchiuso a San Vittore.

Ha una storia di tossicodipendenza che parte da quando era ancora minorenne, i suoi genitori hanno tentato a lungo di aiutarlo, di convincerlo a entrare in comunità per seguire un percorso. Tutto inutile, più insistevano e più dure si facevano le liti. Finché a fine 2018 perfino loro, descritti dai poliziotti come una coppia di brave persone, sono stati costretti a chiamare la questura. Hanno accettato di vedere il figlio ammanettato, forse con la speranza che potesse portare qualcosa di buono. Invece nulla. Poco dopo è tornato libero e ha ripreso a perseguitare i genitori, costringendo il tribunale a emettere un divieto di avvicinamento al loro appartamento.

Prima che il 2018 finisse è stato fermato di nuovo per possesso di un coltello. Reati che si aggiungo agli altri già segnati sulla fedina: imbrattamento e spaccio, entrambi commessi quando era ancora uno studente.

Per quasi un anno è uscito dai radar della polizia, fino a sabato mattina, quando è ricomparso su quel tram 5 e nella vita della 17enne che ha avuto la sfortuna di capitare a pochi sedili di distanza da lui.

Martedì 1 Ottobre 2019, 05:01

