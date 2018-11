Violentata davanti al fidanzato 10 anni di carcere al colombiano

Mercoledì 7 Novembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Angela Calzoni

Ha aggredito una coppia di fidanzati che si erano appartati in auto in un parcheggio tra via Peressutti e via Chopin, alla periferia Sud di Milano. Poi ha picchiato il ragazzo e ha stuprato la ragazza. Prima di fuggire, ha minacciato entrambi con una pistola, poi rivelatasi un'arma giocattolo. Adesso Freylin David Lopez Villa, 26 anni, colombiano irregolare in Italia, è stato condannato a 10 anni di reclusione. Nel marzo scorso il sudamericano aveva aggredito la giovane coppia, 23 anni lui e 19 anni lei e dopo pochi giorni era stato arrestato. Ieri è arrivatala sentenza firmata dal gup Guido Salvini al termine del processo con il rito abbreviato.Il 26enne aveva tenuto in ostaggio per ore i fidanzatini, ma si è sempre proclamato innocente, spiegando di avere chiesto un accendino ai due e di avere semmai reagito male per la risposta scortese ricevuta dal ragazzo e aggiungendo di non ricordarsi nient'altro a causa dei funghi allucinogeni che aveva ingerito. A incastrarlo sono state alcune foto pubblicate su Facebook nelle quali indossava una felpa catarifrangente, la stessa della sera della violenza. La 19enne l'ha riconosciuta e i carabinieri l'hanno trovata a casa della sorella del 26enne.Il pubblico ministero Luca Gaglio aveva chiesto una condanna a 8 anni, ma il gup ha deciso di infliggergli una pena più pesante. L'imputato dovrà anche risarcire le vittime, che si sono costituite parti civili, con una provvisionale di 25mila euro a ciascuno mentre l'entità del danno verrà quantificata in sede civile. I due ragazzi hanno subito forti traumi psicologici dopo la brutale aggressione. «È una pena giusta - ha commentato il padre del ragazzo - che mi rinfranca dopo tanta amarezza e tanto rancore. Mio figlio sta bene perché sa reagire, ma non potrà mai dimenticare».