Vincerle tutte e sperare nei passi falsi delle rivali. Questa appare l'unica maniera, per i biancocelesti di rientrare nella corsa per la Champions League. La Lazio è distante cinque lunghezze dal quarto posto, ma avrà a disposizione anche il recupero dell'Olimpico con il Torino, in programma martedì 18 maggio. Quindi, potenzialmente, la squadra di Simone Inzaghi è alla pari con il Napoli. La Lazio è reduce dalla striscia record di 11 affermazioni interne consecutive e in casa dovrà ancora giocare il 12 maggio contro il Parma già retrocesso. Immobile e compagni inizieranno la loro rincorsa a Firenze e chiuderanno con il derby contro la Roma, nonché con la trasferta di Reggio Emilia con il Sassuolo. Un problema supplementare per i biancocelesti sono gli scontri diretti, nei quali sono in vantaggio esclusivamente nei confronti del Milan. Lazio sotto, invece, con Atalanta, Juve e Napoli.

(M.Sar.)

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 5 Maggio 2021, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA