VINCE LA LEGA

Stop all'impiego dei richiedenti asilo nella cura del verde pubblico, attività socialmente utile alla quale spesso vengono destinati. Lo chiede il Pirellone con una mozione della Lega, approvata ieri tra le critiche dell'opposizione. «La manutenzione del verde pubblico ha bisogno di professionisti,che sanno come intervenire e non può essere lasciata al caso e alla buona volontà perché la prestazione professionale in questo settore vuol dire garantire qualità e sicurezza del verde delle nostre città», la tesi del Carroccio, condivisa dalla maggioranza di centrodestra.Da qui la richiesta di verifiche. Per esempio sui requisiti previdenziali e assicurativi delle persone impiegate, ma anche di premialità per i Comuni che, attraverso bandi, impiegano invece personale specializzato. Contrari PD e M5S. «Si mettono in discussione le buone pratiche che utilizzano molte amministrazioni comunali, anche di centrodestra, in un ottica di percorso di integrazione». (E.Stra.)