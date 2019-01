Vince la Juve più brutta

Lunedì 28 Gennaio 2019 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Timothy OrmezzanoTORINO - Brutta, sì, ma cinica e spietata. La peggiore Juve degli ultimi anni vola a +11 sul Napoli, vincendo in rimonta (1-2) una partita dominata quasi interamente dalla Lazio. All'autogol al 59' di Emre Can risponde al 74' Cancelo, alla prima vera occasione dei bianconeri. E sarà ancora il portoghese a guadagnare il contestato rigore (trattenuta di Lulic) realizzato all'88' dal connazionale Cristiano Ronaldo. «Per un'ora è stata la Juve più brutta dell'anno - ammette Chiellini -. Szczesny ci ha tenuto in piedi e dopo il gol abbiamo trovato le energie mentali per vincere una partita che deve darci fiducia in vista di mercoledì a Bergamo, perché vogliamo andare avanti anche in Coppa Italia».La Signora eguaglia il suo primato della stagione 1957-58, quando andò in gol per 29 giornate di fila, e il record dell'Inter edizione 2006-07, che come i bianconeri si trovò a +11 dalla (Roma) seconda dopo appena 21 giornate. Ai biancocelesti restano solo rimpianti: «Il calcio è crudele, meritavamo di pareggiare se non di vincere», così Simone Inzaghi. La sua Lazio a trazione anteriore crea tantissimo e rischia nulla, mentre la Juve nella prima frazione non tenta nemmeno una conclusione. Paga le molte assenze, su tutte quella di Pjanic, e la scarsa intesa tra Dybala e Ronaldo. Trema sul gol divorato di testa da Wallace. E dà un gran lavoro a Szczesny, strepitoso su una botta ravvicinata di Parolo.E quando non ci arriva il portiere ci pensa Rugani, decisivo nel respingere sulla linea di porta un pallonetto di Immobile. A complicare ulteriormente la serata bianconera il ko di Bonucci (distorsione alla caviglia), sostituito al 41' da Chiellini. «Il nostro primo tempo è stato un disastro - dirà Allegri -, colpa mia che ho piazzato Emre Can davanti alla difesa, ma nell'ultima mezz'ora abbiamo giocato bene».Nella ripresa, dopo il black out di Emre Can, che in mischia inzucca nella porta sbagliata, la Juve riaccende la luce. Immobile, Luis Alberto e Milinkovic-Savic mancano il 2-0, prima dell'1-1 organizzato e siglato rispettivamente dai subentrati Bernardeschi e Cancelo. E sarà ancora una loro combinazione a produrre il rigore segnato sul gong da CR7. I cambi di Allegri funzionano. Eccome. «Se hai i giocatori con le caratteristiche giuste - dirà il Conte Max -, al 60' inizia sempre un'altra partita».riproduzione riservata ®