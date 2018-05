Vince Hamilton, Vettel 4°

Lunedì 14 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Piergiorgio BruniROMA - Torna a ruggire la Mercedes. Sul circuito di Montmelò, a due passi da Barcellona, vince Lewis Hamilton, il Gran Premio di Spagna, quinta prova del Mondiale di Formula Uno.Dietro l'inglese, il compagno di squadra Bottas e Verstappen con la Red Bull. Non bene, invece, la Ferrari. Sebastian Vettel chiude quarto, dopo un problema durante il suo secondo pit stop, mentre Raikkonen è costretto al ritiro per un guasto elettrico. «Hamilton - spiega il tedesco della Rossa - era semplicemente più veloce. All'inizio ho faticato un po' con l'anteriore, ma non avevamo il passo. Dobbiamo migliorare sulle gomme, che erano diverse anche per gli altri, tuttavia di certo qualcosa ci mancava».Deluso, ovviamente, pure Kimi Raikkonen: «Ritiro? Mi è mancata spinta e ho perso potenza». Hamilton aumenta il vantaggio su Vettel in classifica portandolo a + 17 (95 punti contro 78), mentre Bottas scavalca Raikkonen e sale a quota 58.