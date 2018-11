Ville, meraviglie del Brenta

Venerdì 23 Novembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Marco ZorzoSweet november. La Riviera del Brenta, che da Stra, alle porte di Padova, arriva fino a lambire la Laguna di Venezia, passando per Fiesso d'Artico, Dolo e Mira, i Comuni della Riviera, appunto. Una lingua di terra che corre accanto al fiume omonimo. E, naturalmente con le sue Ville Palladiane. Perle di rara bellezza. A cominciare dalla più famosa, la Pisani Museo Nazionale, la Regina delle ville venete, è una delle principali mete turistiche del Veneto. Conserva arredi e opere d'arte del Settecento e dell'Ottocento, tra cui il capolavoro del Tiepolo Gloria della famiglia Pisani, affrescato sul soffitto della maestosa Sala da Ballo. Passo non si faceva senza trovar nuovo spettacolo e nuova meraviglia, diceva del parco di Villa Pisani un entusiasta visitatore ottocentesco.E ieri come oggi il parco incanta per le scenografiche viste, le originali architetture, dalla Coffee House all'Esedra, il famoso labirinto di siepi, tra i più importanti d'Europa, la preziosa raccolta di agrumi nell'Orangerie e di piante e fiori nelle Serre Tropicali, tutto quello che può ricreare la vista e soddisfare il gusto, come vantava Almorò Pisani.La Barchessa Valmarana a Mira appartiene al ricco patrimonio artistico delle Ville Venete. È ciò che resta della seicentesca Villa Valmarana.Fino alla fine del 1600 la barchessa era quella parte della villa che rimaneva al servizio dell'agricoltura, come granaio, e sotto le cui arcate venivano riposte le barche (da queste si trasse poi il nome barchessa), affinché non disturbassero il normale utilizzo del Naviglio del Brenta (era infatti vietato lasciare le barche attraccate lungo il Canale).Quindi Villa Foscari, detta La Malcontenta, progettata da Andrea Palladio nel 1559 a Malcontenta. La residenza ha un carattere maestoso, quasi regale, sconosciuto a tutte le altre ville palladiane, cui contribuisce la decorazione interna, opera di Giovanni Battista Zelotti e di Battista Franco. La villa è stata inserita nel 1996 nella lista dei patrimoni dell'umanità dell'UNESCO, assieme alle altre ville palladiane del Veneto. Un tour da fare per un weekend romantico.