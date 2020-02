Vignola: «Scudetto? Juve attenta l'Inter di Conte ha colmato il gap»

Beniamino Vignola ha 60 anni e ora fa l'imprenditore a Verona. Da calciatore, a inizio carriera veniva chiamato il piccolo Rivera. Ha vinto con la casacca della Juventus, indossata in due frangenti (dal 1983 al 1985 e dal 1986 al 1988) uno scudetto. Poi decisivo anche nella finale di Coppa delle Coppe del 1984 contro il Porto (suo il primo vantaggio e asssist decisivo per il 2-1 finale di Boniek), quindi Supercoppa europea e Coppa Campioni (quella maledetta dell'Heysel, con Beniamino in campo nel finale al posto di Pablito Rossi) L'ex centrocampista si è soffermato su diversi temi caldi.

Juventus, Inter e Lazio: una corsa a tre per lo scudetto?

«Una lotta interessante, con tra tre grandi squadre che stanno rendendo il campionato sicuramente più appassionante rispetto ai precedenti».

Come ha visto la Juve contro la Fiorentina?

«Parlare in maniera negativa di una squadra prima in classifica non ha molto senso. Comunque, è evidente che il gioco non sia stato brillante. Per fortuna ci sono giocatori in crescita come Rabiot e De Ligt. Il primo in crescita, il secondo sta confermando di essere fortissimo. Tuttavia, c'è anche un Pjanic appannato che, probabilmente, sta pagando le tante partite giocate».

E Cristiano Ronaldo continua a segnare...

«Incredibile. In questo periodo, hai sempre la sensazione che farà gol e lui, puntualmente, va in rete. In questo momento, CR7 è fondamentale come lo è Ibra al Milan».

Le tre davanti hanno tre super attaccanti: CR7, Lukaku e Immobile. È d'accordo?

«Non è un caso. Penso soprattutto alla Lazio. È una squadra molto pericolosa perché Immobile, in questo momento, segna anche ad occhi chiusi. Il Trap diceva sempre: se non prendiamo gol, vinciamo sicuramente noi perché abbiamo davanti gente che fa gol... La Lazio è una squadra che fa sempre gol, se tiene difensivamente, diventa complicata da fermare».

Con l'Inter come la mettiamo?

«Si è rinforzata. Era già forte prima del mercato invernale, ora ha i ricambi giusti per fare ancora meglio. Si sono mossi benissimo e hanno colmato le lacune che avevano a livello di profondità di rosa».

Qual è stato il colpo migliore del mercato invernale?

«Eriksen è stato un acquisto davvero top anche se non capisco in che posizione giocherà con Conte. Non mi aspettavo, da Conte, che chiedesse un giocatore con queste caratteristiche ma, sicuramente, si tratta del colpo del mercato invernale».

Lazio super e la Roma?

«Per conquistare un posto nella prossima Champions dovrà trovare continuità di risultati. Anche perché l'Atalanta non molla nulla».

Cosa farà la differenza nella corsa-scudetto?

«Gli scontri diretti anche se, in Italia, c'è il rischio di perdere punti con le piccole».

riproduzione riservata ®

Martedì 4 Febbraio 2020, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA