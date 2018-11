VIGILI SOTTO ACCUSA

Martedì 13 Novembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Il comandate della polizia locale Marco Ciacci nel mirino della destra e dei 5 Stelle. Esplode la polemica in consiglio comunale con le opposizioni che chiedono di una seduta della Commissione Sicurezza con l'audizione di Ciacci affinché chiarisca il suo intervento in viale Monte Nero, sul luogo dell'incidente in cui è stata coinvolta la figlia dei due magistrati Ilda Boccassini e Alberto Nobili. La donna in scooter aveva urtato un pedone, morto 6 giorni dopo, ed è indagata per omicidio stradale. La richiesta di una Commissione è stata firmata anche da Lega, Forza Italia e Matteo Forte di Milano Popolare. «Prima di riferire in sede politica penso sia opportuno confrontarsi in sede sindacale - ha detto l'assessora alla Sicurezza e vicesindaca Anna Scavuzzo -. Non risulta che le pattuglie sull'incidente si siano comportate in modo difforme, hanno seguito procedure standard». Oggi riunione tra i rappresentanti del sindacato Usb, la vicesindaca e Ciacci, collegato da Tel Aviv, dove si trova per lavoro.(E.Stra.)