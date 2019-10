Vigili contro il Comune «Pronti allo sciopero»

Simona Romanò

La tregua con il Comune è durata soltanto pochi mesi. I vigili tornano sulle barricate e sono pronti allo sciopero per domenica 13 ottobre: anche stavolta non in una giornata qualsiasi, ma in un concentrato di eventi sportivi e di divertimento.

DOMENICA DI EVENTI Lo stop scatta nel giorno Deejay Ten Milano, la corsa di Linus che fa chiudere le strade del centro per dare spazio a circa 40mila podisti. E nel giorno della Festa dell'aria a Linate con l'esibizione anche delle Frecce Tricolore, per salutare l'imminente riapertura dello scalo (27 ottobre), chiuso da luglio per la riqualificazione. Si stima che nell'arco dell'intera domenica sia necessario un esercito di 600 ghisa per non mandare in tilt la viabilità, per sbarrare le vie e proporre percorsi alternativi, per dirottare il traffico.

NODI IRRISOLTI Gli agenti minacciano di non essere presenti all'appello per «nodi irrisolti da anni», dichiarano. Dalle mancate assunzioni all'introduzione del badge elettronico per rilevare le presenze. E anche se proprio il badge rischia di diventare la madre di tutte le battaglia, sul tavolo, ci sono altre questioni che, secondo i sindacati, «stanno compromettendo il lavoro dell'intera categoria, ormai bistrattata dall'amministrazione»: dal fondo pensione alla mobilità interna del personale, dall'assistenza legale all'assicurazione contro gli infortuni, fino agli incentivi in caso di grandi eventi da gestire e che richiedono un superlavoro per la polizia locale. Non ultima, infine, la mancata introduzione del taser, la pistola elettronica alla quale la giunta di Sala ha detto no. «Ora il sindaco Sala ascolti le nostre richieste - attacca Daniele Vincini, segretario del Sulpm, promotore dell'agitazione - Perché noi scioperiamo per buoni motivi e non solo per il badge. Ci stiamo scontrando su argomenti ben più concreti e importanti di un chip plastificato».

PRECETTAZIONE La rabbia dei vigili dovrebbe sfociare nello sciopero del 13 ottobre. Vincini si augura che «l'azione di lotta non sia bloccata, ricorrendo, come nel passato, alle continue precettazioni».

