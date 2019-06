Vietato chiamarle periferie. Lo stesso sindaco Giuseppe Sala preferisce parlare di quartieri. Alcuni, bisogna riconoscerlo, vivono un momento di riqualificazione. NoLo, per esempio, la zona a nord di Loreto, è tutto un fermento. A confermarlo arriva la prima edizione del Nolo Fringe Festival, kermesse di teatro ma non solo voluta e organizzata dal basso, con mobilitazione degli abitanti e delle associazioni del quartiere. Da oggi a domenica spettacoli, happening, azioni site specific dentro un programma diffuso che invade locali, ristoranti, strade e piazze. Alla palestra Cross Fit NoLo è di scena il collettivo londinese Haste Theatre, al Ghe Pensi M.I di piazza Morbegno ci sarà Stay Hungry di e con Angelo Campoli, allo spazio Hug le Officine Gorilla, alla Salumeria del design lo show di Paroni e la stand up comedy di Luca Capuani, mentre allo Zelig fa tappa Otello della Tournée da bar. E poi Romeo e Giulietta su via Padova (foto) spettacolo itinerante a cura di Beppe Salmetti con partenza da piazzale Loreto, o i Menu della Poesia, ovvero camerieri attori in giro per i ristoranti a offrire una scelta di poesie. Al Parco Trotter, spettacoli e laboratori per i più piccoli. (O.Bat.)

Lunedì 3 Giugno 2019, 05:01

