Vieira al Nizza: «Aspetto Balotelli» Roma, Kluivert è giallorosso

Martedì 12 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Massimo SartiMILANO - Patrick Vieira è il nuovo allenatore del Nizza. Prende il posto di Lucien Favre, passato al Borussia Dortmund e ha il non celato desiderio di convincere Mario Balotelli a restare dalle parti dell'Allianz Riviera per il terzo anno di fila: «L'ho sentito per augurargli buone vacanze e per dirgli che ci saremmo rivisti il 2 luglio alla ripresa degli allenamenti. Ma tutto a suo tempo», ha detto l'ex stella di Inter e City, squadre nelle quali ha giocato proprio con SuperMario.Intanto un altro pilastro del Nizza, Jean Michael Seri, sarebbe attenzionato dal Napoli, anche se il centrocampista ivoriano resta anche il piano B del Manchester City, non dovesse arrivare al partenopeo Jorginho. «Il Napoli ha fatto veramente bene negli ultimi due anni e voglio ripartire da lì», ha detto Carlo Ancelotti. Ripartirà forse senza Marek Hamsik, sicuramente con Simone Verdi, che ieri ha svolto le visite mediche a Roma a Villa Stuart e poi ufficializzato dagli azzurri. Sembra fare muro, invece, il Torino su Salvatore Sirigu: «Non lo vogliamo vendere, Mazzarri ha posto un veto alla sua cessione», ha detto a Crc il ds granata Gianluca Petrachi.È arrivato a Roma Justin Kluivert, quarto acquisto giallorosso di quest'estate. Con l'Ajax un affare da 20 milioni di euro.