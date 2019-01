Video choc: deodorante sui colleghi stranieri

Martedì 29 Gennaio 2019 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Un deodorante spray spruzzato sui colleghi stranieri di colore per eliminare il loro cattivo odore.Un dipendente italiano è stato immortalato in un video nelle cucine della pizzeria di Stazione Centrale della catena Rossopomodoro mentre compie questo gesto. Il filmato è stato pubblicato sul proprio profilo Facebook da Biancavee Ortill, dipendente del ristorante. «Guardate, così si trattano le straniere dove lavoro io, che vergogna», scrive nel post la ragazza di origine senegalese. Nel video si sente un uomo, dallo spiccato accento campano, appellato come capo chiedere, alternando italiano e napoletano, ad alcuni dipendenti stranieri di alzare la maglia per poi spruzzare loro deodorante, con commenti del tipo: «Ma questo non ce lo avete a casa? Perché non lo mettete?», mentre una voce fuori campo sghignazzando parla di disinfestazione. Il video ha fatto il giro del web (oltre 1500 condivisioni), alzando un vespaio di polemiche. Tantissime le critiche e le accuse di razzismo da parte di persone indignate per quanto visto: «Una sola parola: vergogna!»; «Deprecabile il razzismo»; «mai più in un vostro locale finché ci saranno i razzisti» è il tono dei commenti più educati. L'azienda ha preso le distanze: «Rossopomodoro - spiega un comunicato pubblicato sul suo sito - prende le distanze e si dissocia fermamente dal comportamento discriminatorio che non appartiene né per costume, né per tradizione, né per vocazione all'azienda di origine partenopea». Il gruppo Sebeto, spiega l'ad Roberto Colombo «ha tra i suoi collaboratori ragazzi e ragazze di diverse etnie e di tutte le regioni d'Italia (il 35% sono stranieri).Inoltre è stata la stessa catena a far sapere che è stata aperta «un'inchiesta interna all'esito della quale saranno assunti tutti i provvedimenti necessari».