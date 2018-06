«Vide il corpo del pedone e fuggì, il pirata fu inumano»

Mercoledì 27 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Dopo aver investito «lo sfortunato pedone», senza la minima frenata nonostante negli ultimi istanti avesse visto quella figura davanti all'auto, scese e guardò il corpo a terra, poi risalì in auto e fuggì via «a velocità elevata» fregandosene del «principio di basilare umanità che una persona gravemente ferita va soccorsa». È così che il gup Natalia Imarisio descrive la condotta di Alessandro Ghezzi, il 45 anni finito in carcere il 27 gennaio scorso per avere travolto e ucciso con il suo suv Sandro Orlandi, pensionato di 88 anni al quale non aveva nemmeno prestato soccorso.Il giudizio è contenuto nelle motivazioni della sentenza con cui ha condannato l'uomo in abbreviato a sei anni e sei mesi di carcere, con la revoca della patente a vita. L'uomo, che guidava ubriaco, con la patente già sospesa e la macchina non assicurata, era stato arrestato qualche ora dopo l'investimento dalla polizia locale. Soddisfazione per la «pena alta, ma soprattutto per la sanzione accessoria della revoca della patente a vita», è stata espressa dall'avvocato Domenico Musicco, legale del figlio della vittima: «Una sentenza storica che mostra come la nuova legge sull'omicidio stradale funzioni», ha aggiunto il legale.