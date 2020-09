Vidal ritrova Conte: «Grazie Inter, io so solo vincere»

Alessio Agnelli

Grazie Inter! Sono qui per vincere. Come da tradizione consolidata con Antonio Conte (insieme 3 scudetti consecutivi alla Juve tra il 2011/12 e il 2013/14) e come è sempre stato abituato in carriera (tra bianconeri. Bayern e Barcellona 8 titoli di fila e altre 7 coppe assortite) fino alla scena muta dell'ultima, disgraziata stagione in blaugrana. Ma è questo l'obiettivo dichiarato di Arturo Vidal: riprendere il discorso interrotto con i trofei, nella sua bacheca personale e in quella nerazzurra, spoglia dal lontano 2011 (la Coppa Italia griffata Leonardo). Nella tarda mattinata di ieri è arrivata l'ufficialità del suo trasferimento a titolo definitivo dal Barcellona all'Inter per un bonus di 1 milione, vincolato a un titolo entro i prossimi 2 anni. Triennale (per beneficiare del Decreto Crescita, che richiede un contratto di almeno 24 mesi) e non di 2 anni, l'accordo tra il Guerriero e Suning, ma con un gentlemen agreement che consente alle parti di risolvere il contratto al termine della seconda stagione. E oggi (ieri, ndr) inizio con grande entusiasmo una nuova tappa della mia carriera- ha esordito il nuovo numero 22 di Conte su Instagram, dopo l'annuncio-. Grazie Inter per aver creduto in me, grazie ai miei nuovi compagni e a tutto il club per il caloroso benvenuto. Spero che insieme potremo vincere tante cose. Nell'attesa, per Vidal c'è l'ex ct, una garanzia in questo, insieme a vecchi (Alexis Sanchez, col Guerriero al Colo Colo e in nazionale) e nuovi compagni, conosciuti nelle 2 sedute di ieri ad Appiano. E tutti con una fame incredibile, ha sottolineato anche Ivan Perisic, fresco di Triplete col Bayern e un altro abituato bene. Ho avuto un anno incredibile, ho vinto tutto con una grande squadra- ha chiosato il croato alla tv del club-, ma ora sono tornato all'Inter, contento di essere qui.

