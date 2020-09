Vidal-Inter, ci siamo: oggi l'iter d'ingresso per il cileno, poi la firma. Dopo un lungo tira e molla con il Barcellona per la risoluzione di contratto (con rinuncia all'ultimo anno d'ingaggio - 6,5 miolioni - dell'ex Juve), Arturo Vidal dovrebbe sbarcare sul pianeta Inter già in giornata, per iniziare i due step di visite mediche tra Humanitas e Coni, prima della firma sul contratto che lo legherà all'Inter per i prossimi 2 anni (con opzione per un 3°, a 6 milioni a stagione). Ieri, a margine della presentazione di Pjanic in blaugrana, è arrivato anche il saluto di Ramon Planes, segretario tecnico dei catalani. «Non posso confermare le cifre dell'affare (un indennizzo di 1,5 milioni, tra fisso e bonus), ma la trattativa per l'addio di Arturo è in stato avanzato. Colgo l'occasione per ringraziarlo per questi due anni».

Verso Cagliari, invece, Godin, al lavoro per risolvere il nodo ingaggio con i sardi.(A.Agn.)

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 16 Settembre 2020, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA