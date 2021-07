Victor, l'ex Samp ai tempi del Mancio: «Domani vince chi comanderà il gioco»

Piergiorgio Bruni

Real Saragozza, poi il Barcellona e 60 presenze nella nazionale spagnola, 2 anni alla Sampdoria, il ritorno in Patria e anche una carriera di allenatore. Víctor Muñoz Manrique, per tutti Víctor, centrocampista spagnolo nativo dell'Aragona, conosce molto bene entrambi i commissari tecnici. Il connazionale Luis Enrique, per averlo incontrato più volte come avversario, Roberto Mancini per averci giocato assieme ai tempi della fortissima Samp fine Anni 80 (con Vialli).

Che Spagna ci troveremo di fronte?

«La stessa vista nelle precedenti partite. Non cambierà niente, si adatterà un pochino al gioco dell'Italia, che farà pressione alta sui portatori di palla sin dall'inizio della gara. La Spagna avrà studiato gli azzurri durante gli allenamenti per contrastare il pressing organizzato da Mancini. Inoltre, cercherà di avere il possesso del pallone e di attaccare quando sarà possibile».

Che ricordo ha di Mancini, compagno di squadra alla Samp?

«Quando giocava, dirigeva già la squadra e pensava da allenatore. Il suo obiettivo era far vincere la Samp e impartiva ordini e suggerimenti ai compagni».

Mancini e Luis Enrique hanno ricostruito le rispettive nazionali: sono allenatori simili?

«No, sono molto diversi. Hanno due modi differenti di gestire il gruppo, si somigliano in qualcosa ma Mancini ha più esperienza di Luis Enrique. Ha un'altra mentalità e l'evoluzione del vostro allenatore si è vista maggiormente».

Quale sarà la chiave della partita?

«Tutte e due le squadre vogliono la palla: la formazione che avrà l'iniziativa vincerà. Se l'Italia riuscirà a rubare velocemente il pallone all'avversario diventerà un fattore determinante. Sarà, comunque, una partita equilibrata».

L'Italia cosa deve temere maggiormente della Spagna?

«La qualità dei giocatori spagnoli: tutti vogliono partecipare all'azione, anche i difensori centrali. Se l'Italia riuscirà a non far palleggiare la Spagna avrà un enorme vantaggio».

Nell'altra semifinale tutti danno per favorita l'Inghilterra. «Nonostante l'ottimo cammino della Danimarca fino a questo momento, l'Inghilterra resta favorita. Sarà comunque un bella finale, sia con l'Italia sia con la Spagna che affronteranno gli uomini di Southgate».

