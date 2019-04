Vibrazioni a S. Siro, i club: «Stadio sicuro»

Il terzo anello di San siro è sicuro: niente vibrazioni. Parola di Inter e Milan. I club sono intervenuti ieri con una nota congiunta tranquillizzando sullo stato di salute del Meazza dopo che era stato rilevato il 7 aprile (durante Inter-Atalanta) dal Politecnico «un fenomeno di vibrazione superiore ai normali parametri» sugli spalti del terzo anello. Il Comune (proprietario dell'impianto) ha subito affidato l'analisi all'ingegnere Gian Michele Calvi, ordinario di Tecnica delle costruzioni della Scuola universitaria superiore IUSS di Pavia. Risultato: «Il fenomeno registrato non ha indotto diminuzioni dei coefficienti di sicurezza della struttura e pertanto non debbono essere presi specifici provvedimenti in merito», hanno spiegato i due club. Quindi «la Commissione Provinciale di Vigilanza ha confermato la presenza delle condizioni di agibilità dello stadio», che peraltro resta sempre monitorato.

