Vialli, la sfida: «Così ho messo ko il cancro Guai mollare»

Massimo Sarti

MILANO - Le grandissime difficoltà della vita si sconfiggono anche con l'autoironia, dote per pochi. «So come è andata la scelta, siete stati lì con i foglietti a decidere e avete detto: «Diamolo a Gianluca Vialli quest'anno, perché magari il prossimo sarà troppo tardi».

Risate, emozioni e commozione al premio Il bello del calcio (legato al ricordo di Giacinto Facchetti e Candido Cannavò), assegnato al 54enne campione cremonese. Vialli è tornato sulla battaglia contro il cancro al pancreas: «Sto bene. Non è stato facile, ma questo periodo mi ha insegnato molto. Credo che dovrete sopportarmi ancora a lungo, mi sto preparando anche meglio di quando giocavo».

Da calciatore formò una coppia pressoché perfetta con Roberto Mancini nella Sampdoria. I due potrebbero ritrovarsi fianco a fianco in azzurro: «Io capo delegazione in Nazionale? Un ruolo prestigioso che va fatto con responsabilità, ho chiesto del tempo per riflettere». Capitolo Sampdoria, nel presente e nel futuro: «Se c'entro con il fondo interessato al club? Non dico né si, né no. Qualunque cosa dica può essere usata contro di me», ha aggiunto con un sorriso. Capitolo Juventus: «Sono stufo di essere l'ultimo capitano bianconero ad aver alzato la Coppa Campioni. L'Atletico Madrid si può ancora eliminare».

