Viaggio sulla Luna e ritorno

Paola Pastorini

Polvere di Luna. A cinquant'anni dallo sbarco sulla Luna la Civica Scuola di Cinema Luchino Visconti presenta il nuovo progetto multimediale Moondust. Un'installazione interattiva che grazie alla realtà virtuale permette a tutti di calarsi nei panni dei tre astronauti americani Neil Armstrong, Buzz Aldrin e Michael Collins che il 20 luglio 1969 misero piede sulla Luna dopo il loro viaggio a bordo della navicella spaziale Apollo 11.

Curiosità: non tutti ricordano che nelle prime missioni lunari vi fu il timore di entrare in contatto con microorganismi patogeni sconosciuti, che, una volta riportati sulla Terra, avrebbero potuto rappresentare un rischio per l'umanità. Si parlava di una possibile «vendetta lunare». Per questo motivo, gli astronauti dell'Apollo 11 dovettero osservare anche una rigorosa quarantena, mentre venivano condotti tutti gli accertamenti necessari.

Moondust è un progetto multimediale che permette di vivere la vicenda dal punto di vista dei tre astronauti, sulla via del ritorno. Cos'hanno provato una volta tornati sulla Terra, ma ancora separati dal resto dell'umanità? Che segno ha lasciato loro l'esperienza lunare?

Giovedì 27 Giugno 2019, 05:01

