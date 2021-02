Viaggio nella nostalgia tra le note di Mina, pezzo da novanta della musica italiana. È l'appuntamento odierno con Armonie&Suoni, la rassegna musicale in streaming al Teatro No'hma diretto da Livia Pomodoro.

In scena, dal vivo, il recital del duo Nicky Nicolai (voce) e Stefano di Battista (sax), coppia sul palco e nella vita. Il filo conduttore è Mina: Non gioco più, Se telefonando, Le mille bolle blu. E poi si spazia da Nina Simone ai Beatles, da Gabriella a Lucio Dalla e Gabriella Ferri, grandi nomi e brani emozionanti rivisitati in chiave jazz e swing, a comporre una colonna sonora che ognuno di noi ha nel cuore, almeno in parte, qualsiasi età si abbia. Oltre a di Battista e Nicolai, si esibiscono al pianoforte Andrea Rea, al contrabbasso Daniele Sorrentino, alla batteria Luigi del Prete.

Lo spettacolo è visibile stasera gratuitamente alle 21 collegandosi sul sito www.nohma,org. (P.Pas.)

