Via Sammartini, brucia il covo dei clochard

Alle 6,30 di ieri la colonna di fumo era già alta e ben visibile a chilometri di distanza. Le fiamme sono divampate nell'ex mercato del pesce di via Sammartini, alle spalle della Stazione Centrale, uno spazio ormai in disuso che è diventato il riparo di decine di clochard. Per questo il primo impegno dei vigili del fuoco è stato verificare che non ci fosse nessuno all'interno. I senzatetto erano già scappati, non c'è stato bisogno di trasporti in ospedale.

Le operazioni sono durate diverse ore, la polizia locale ha chiuso il traffico nel tratto di Sammartini, all'altezza di largo San Valentino, per consentire ai soccorritori di lavorare tranquillamente. Il rogo è di origine dolosa, più probabilmente di natura accidentale e forse dovuto al fuoco di fortuna acceso da qualche occupante di passaggio. La quantità di rifiuti presente all'interno ha creato le condizioni perfette per alimentare le fiamme, che comunque sembra non abbiano compromesso la stabilità della struttura.(G.Pos.)

Martedì 10 Settembre 2019, 05:01

