Via Salomone, nuova vita per le Case Bianche

Giulia Gotelli

Nuova vita alle Case Bianche di via Salomone. È arrivato il via libera al cantiere per la manutenzione straordinaria delle palazzine Aler a est della città, grazie al progetto di riqualificazione congiunto tra Comune e Regione.

I lavori di aggiudicazione sono arrivati al termine e finalmente partirà la maxi-ristrutturazione dell'area, che era già stata annunciata con la visita di Papa Francesco del 2017.

L'investimento è di oltre 7 milioni e mezzo di euro per la manutenzione: 6 milioni e 600mila stanziati dalla Regione, i restanti 900mila da Aler, l'azienda che ha in gestione le Case Bianche con i suoi 477 alloggi. Manutenzione delle facciate, sistemazione del tetto, rimozione dei manufatti obsoleti, sostituzione di 17 impianti ascensore, rifacimento delle parti elettriche comuni e messa a norma dell'impianto a gas, sono solo alcuni degli interventi in programma.

Il progetto riserva un'attenzione particolare anche alla dimensione sociale, in particolare per le fasce più fragili di via Salomone: anziani (il 60% è over 75), bambini e giovani. Oltre alla reintroduzione dei custodi di quartiere, infatti, sono previsti laboratori per il gioco e il movimento, la musica e uno spazio per i compiti. E ancora, lo sportello per il bilancio delle competenze e i percorsi di inserimento lavorativo per i ragazzi Neet tra i 16 e i 29 anni. Senza dimenticare la piaga dell'abusivismo. Nonostante gli occupanti delle case Aler siano diminuiti nell'ultimo anno di 400 unità, via Salomone ne ospita 66, secondo l'assessore regionale al Welfare Stefano Bolognini.

Mercoledì 20 Novembre 2019, 05:01

