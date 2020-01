Via libera dal Tar al servizio dei monopattini in sharing. Le tre società che hanno vinto il bando del Comune possono iniziare a noleggiare le 2250 pedane. Perché il Tar, ieri, ha appunto respinto la richiesta di sospendere il bando che era stata avanzata dalle aziende bocciate da Palazzo Marino: ciò significa che quelle vincitrici possono avviare lo sharing. Tutte hanno già anticipato qualche test in strada, con le rispettive flotte, ognuna delle quali formata da 500 a 700 mezzi. Ma fino ad ieri le app per il noleggio non potevano essere attivate. Da oggi, invece, si può partire. Il tempo di organizzare al meglio il servizio. Tuttavia, per la decisione definitiva, che decreterà la bontà o meno del bando comunale, il Tar si pronuncerà a maggio. È comunque una prima vittoria per Palazzo Marino, con il debutto dei monopattini in condivisioni atteso a giorni: era già slittato di qualche settimana e ora la sperimentazione può procedere davvero.

(S.Rom.)

riproduzione riservata ®

Giovedì 30 Gennaio 2020, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA